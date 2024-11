La pittura che suona con il comprensivo Ungaretti e i Musei Nazionali

Sabato doppio appuntamento per la Pittura che suona al Museo nazionale di Villa Guinigi. Per il percorso didattico riservato ai ragazzi dell’I.C. Ungaretti l’appuntamento è alle 15 mentre per il pubblico l’inizio è fissato per le 16. Il titolo è “Ciaramelle, bombarde bretoni, organetti, zampogne e cornamuse ovvero La musica dei pastori“. Lezione concerto a cura del duo Timbralia. L’incontro vedrà protagonisti due musicisti, Michela Aliberti e Michele Orsi, che da tempo lavorano nell’ambito della musica etnica e popolare; l’itinerario ci porterà ad approfondire immagini, musiche e strumenti legati alla tradizione e alla cultura popolare nel tempo di Avvento e Natale. L’organizzazione ringrazia la Direzione e lo Staff del Museo Nazionale di Villa Guinigi per la collaborazione sempre attenta e puntuale e ricorda che la prenotazione è obbligatoria a [email protected]

“Con questo inizio vogliamo proporre un itinerario autentico che si lega alle nostre radici e tradizioni al di là delle più recenti “mode”d’importazione anglosassone“.

Gli appuntamenti del Concentus Lucensis per un Natale Insieme 2024 sono molti e in collaborazione con l.C. Ungaretti, Flam, il Comitato popolare di Piazza san Francesco l’Opera del duomo e I Musei Nazionali e Biblioteca Statale. Si inizia venerdì 13 dicembre ore 16.30 alla Biblioteca Statale “In choro angelico“ a cura di Donato Sansone, percorso Pittura che suona. Domenica 15 dicembre Museo Nazionale di Palazzo Mansi ore 15.30 spazio a “Natale a Palazzo“ a cura dell’Ensemble di voci del Liceo musicale, direzione e coordinamento a cura di Ausilia Cristofaro. Stesso giorno ma nella Cattedrale ore 18 “Natale dal Mondo“, a cura del coro dell’I.C Ungaretti diretto da Nicoletta Fiori. Lunedì 16 dicembre nella Basilica di San Paolino ore 21 il concerto dell’orchestra e del coro dell’I.C. G. Ungaretti.