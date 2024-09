“La patente a crediti nei cantieri edili non garantirà sicurezza“

“La patente a crediti nei cantieri edili non è uno strumento idoneo a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attestare la qualità delle aziende”. La posizione della Cna Lucca è chiara e mostra un profondo rammarico anche rispetto al decreto attuativo che non prevede un necessario e adeguato periodo transitorio. Un ulteriore problema che riguarda le oltre settemila imprese della provincia di Lucca, di cui 4.960 di edilizia, 1.281 di installazioni impianti e, 800 di legno e altri. “Una scelta – dichiarano Marco Magnani presidente di Cna costruzioni e Francesco Belluomini presidente di Cna installazioni provinciali – che non tiene conto della realtà delle imprese“.