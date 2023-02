La pancetta da smaltire, la dieta e le tisane

Arriva la primavera e con essa la voglia di essere in forma per l’estate; i chili in più pesano sia sulla psiche che sulla salute soprattutto se sono localizzati a livello addominale; secondo recenti studi la pancetta è un vero e proprio organo infiammatorio che può portare nelle donne pasticci al seno e negli uomini problemi cardiovascolari.

Una volta, infatti, nell’immediato dopoguerra quando c’era molta povertà l’infarto colpiva quasi esclusivamente gli over sessanta soprattutto se avevano stili di vita scorretti (iperalimentazione, vita sedentaria). Adesso purtroppo le cardiologie sono piene di uomini giovani, soprattutto fumatori e con pannicolo adiposo abbondante (la pancetta). Utile quindi mettersi a dieta; i dieciquindici chili in più vanno persi lentamente ed in modo naturale.

Qual è la dieta migliore per perdere peso? Senz’altro la dieta ove si mangia poco e di tutto soprattutto cibi sani; quindi tante verdure, frutta, poca carne o pesce e, importantissimo, alla sera un piatto di spaghetti; il demonizzare i carboidrati a favore delle proteine è assolutamente sbagliato; la nostra benzina quotidiana si chiama glucosio; la più vicina stazione di rifornimento sono i carboidrati; quindi un piatto di riso dopo mezz’ora già ci rifornisce di ottima benzina; è vero che il glucosio si può ottenere anche mangiando cibi proteici, ma è come andare da Roma a Milano passando da Palermo.

Ma al di là della dieta rimane un dettaglio importante: noi dietologi siamo bravi a dare la dieta da dietro la scrivania, ma una volta a casa il paziente dalla fame si mangia l’uva della carta da parati. Occorrono quindi degli spezzafame; le migliori metodiche per non avere fame sono quelle delle tisane che utilizzano erbe anoressizzanti (che tolgono cioè la continua voglia di piluccare). In primis la Malva: è ricchissima in mucillagini, microfibre che assorbono i succhi gastrici; poi il Carcadè che fra l’altro ha anche il forte potere di abbassare la pressione arteriosa; e quindi i frutti di bosco: un decotto di mirtilli e lamponi oltre a sedare la fame è anche una immensa fonte di acido ellagico, sostanza utile nella profilassi di tanti tipi di tumore.

In ultimo il Ginger vera radice dei miracoli; una tisana di Ginger avanti pranzo e cena ha tanti meriti: è diuretica (e quindi ci “sgonfia”), ci dà energia e soprattutto ci toglie la voglia di abbuffarci.