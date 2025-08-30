La Panacea di tutti i mali. Ancora un successo

Nel cortile dell’Oratorio Don Bosco di S. Maria a Colle, è stata rappresentata dalla Compagnia Invicta – per la venticinquesima volta – la brillantissima commedia “La Panacea di tutti i mali” di Antonella Zucchini, rivista in vernacolo lucchese dal regista della Compagnia Invicta, Cataldo Fambrini.

La scelta di questa sede è dovuta alla volontà di concludere un fortunatissimo ciclo di rappresentazioni di questo lavoro, proprio nel paese che ha visto nascere, nel lontano 1948, e crescere sempre più, la compagnia Invicta.

Il numeroso pubblico presente ha sottolineato, con sonore risate e calorosi applausi, lo svolgersi delle vicende di casa Bongini, dove il capofamiglia Clemente (Arnaldo Iacopetti) in piena depressione credendosi malato, trascura così il suo lavoro alla “premiata oreficeria Bongini” che sta andando in rovina, affidata com’è alle mani del fratello Guerrino (Samuele Tognarelli), dedito più alla “bella vita” che al lavoro. Alla fine un portentoso rimedio ha sistemato tutte le cose riportando la serenità nella famiglia Bongini.

Al termine il pubblico ha tributato una prolungato applauso agli attori ed ai tecnici che sono saliti sul palco ed è stata annunciata la preparazione di un nuovo lavoro per la prossima stagione che per adesso è ancora top-secret.