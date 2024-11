La nuova stagione di Artè. Presentati tutti gli appuntamenti

Si parte. Al via la nuova stagione artistica 2024-2025 del cinema teatro Artè a Capannori. Il programma della nuova stagione, gestita direttamente dal Comune con la direzione artistica dell’attore e regista Marco Brinzi e la collaborazione di Cineforum Ezechiele, si divide in varie sezioni: Cinema d’autore, per famiglie, Teatro, Musica, Incontri, Festival. "Ci proponiamo di offrire una proposta culturale di qualità che attraverso il cinema, la musica e le varie forme di arte vada ad intercettare gli interessi di adulti e bambini - spiega l’assessora alla cultura Claudia Berti – un cartellone che non offre solo occasioni di intrattenimento, ma anche momenti di riflessione". Il programma è vastissimo, vediamo quello di novembre. Per Cinema d’autore venerdì 8 ore 21 "Vermiglio" con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico; venerdì 15 novembre ore 21 "Iddu- L’ultimo Padrino" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Toni Servillo e Elio Germano.

Lunedì 25 novembre ore 21.30 "La bambina segreta", in collaborazione con Osservatorio per la Pace e i Diritti Umani del Comune di Capannori e Amnesty International. Pet la serie Cinema per famiglie domenica 17 novembre ore 15.45 e ore 18 "Il robot selvaggio" di Chris Sanders; domenica 24 novembre ore 16 "Buffalo Kids".

Per il Teatro sabato 9 novembre ore 21 "Non ti conosco più"; domenica 10 novembre ore 16 "Super eroe"; sabato 16 novembre ore 21 "La malattia dell’ostrica", spettacolo stand up con Claudio Morici-Produzione Teatro Metastasio di Prato; giovedì 21 novembre, ore 21 ‘6° (Sei gradi) con Giobbe Covatta. In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese. Per la musica domenica 24 novembre ore 21, "Sui passi di Puccini", viaggio nelle sue opere; giovedì 28 ore 21 "Giacomo Puccini, nato per il teatro", Presentazione letteraria e musicale a cura di Paola Massoni.

Per il ciclo Incontri venerdì 22 novembre ore 21 "Riflessioni sul colonialismo", con Moni Ovadia all’interno della rassegna "Il mondo è quadrato e saltella" a cura di ALDES|SPAM! in collaborazione con il Comune di Capannori; lunedì 25 ore 20.30 "Zero scuse zero silenzio". incontro con la scrittrice Teresa Cinque in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne"; venerdì 29 ore 21 "Ultima generazione". Sabato 30, ore 11.30, Festival di Economia e Spiritualità.

Massimo Stefanini