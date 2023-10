La nuova preside. Giuliana Pirone

Si presenta la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Bagni di Lucca.

Giuliana Pirone, 50 anni, napoletana Doc, come lei stessa ama definirsi, trapiantata in Toscana da 10 anni, con esperienza pregressa come Dirigente Scolastico in Lombardia, nella provincia di Monza, è la nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca. Oltre a questo incarico ha in reggenza il CPIA 1 di Prato, Centro per l’istruzione degli Adulti, compresa la sezione carceraria. “Sono molto felice di essere a Bagni di Lucca, è un luogo che mi ha stregata, d’incanto. Le persone sono accoglienti e si vede che i bambini sono seguiti e curati dalle famiglie“. Scusandoci per l’errore apparso sul quotidiano di ieri, dove erroneamente è stato che Giuliana Pirone sarebbe la dirigente scolastica dell’Ic Barga, precisiamo invece che si tratta di Bagni di Lucca.