"La nostra festa si farà". Spazio al nuovo format. Nasce “Halloween. Borgo a Mozzano“

Halloween sì Halloween no? Dopo la diffusione della notizia che Halloween Celebration 2023 si apre all’intera provincia di Lucca con molti eventi diffusi, da svolgere dal 28 ottobre fino al 5 novembre, con i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia e dei Comuni di Capannori, Pescaglia e Bagni di Lucca (Borgo escluso), diversi gli interrogativi che si pongono circa il futuro della popolare festa a Borgo a Mozzano, dove la manifestazione è nata e cresciuta negli anni ‘90.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, interviene per fare chiarezza: "A partire da quest’anno la nostra festa di Halloween non avrà più il nome di “Halloween Celebration“ - spiega - in quanto come amministrazione comunale abbiamo deciso di non rinnovare il rapporto di collaborazione con quel format. Ringrazio chi in questi anni ha lavorato alla riuscita della festa ed auguro buona fortuna per i nuovi percorsi intrapresi".

Ecco poi la conferma: "La nostra festa del 31 ottobre (e dintorni) non solo si terrà - è il lapidario commento di Andreuccetti - , ma giunta alla sua 29ª edizione punta ad essere più viva e coinvolgente che mai. Come amministrazione abbiamo creato un gruppo di lavoro con Armando Fancelli per la parte amministrativa, il comandante Marco Martini e il suo ufficio in qualità di tecnici e dato vita ad una collaborazione stretta con l’associazione BEA (Borgo espressione artistica) a cui abbiamo affidato il compito di occuparsi, appunto, degli aspetti artistici della festa. Insieme stiamo lavorando per un ampio coinvolgimento del paese, dei commercianti, delle associazioni del territorio e non".

"La manifestazione - anticipa il sindaco - prenderà il nuovo nome di “Halloween Borgo a Mozzano“, avrà un logo nuovo e ad un rinnovato spirito abbinerà la straordinaria tradizione di quella che è stata, è e sarà la più grande festa di Halloween in Italia (e non solo). Halloween sta a Borgo a Mozzano come il Carnevale sta a Viareggio e i Comics stanno a Lucca. Negli anni abbiamo assistito alla nascita di appuntamenti e iniziative che tentano di replicare la magia di Halloween a Borgo, ma non sono paragonabili a ciò che ogni anno, da quasi trent’anni, avviene da noi. E tutti gli eventi saranno ad ingresso libero".

Marco Nicoli