La musica “svelata“. Oggi l’appuntamento con il suono e creazione

Affrontare un aspetto celato della Musica per comprenderla come scienza e come arte con approfondimenti, esperimenti ed esecuzioni dal vivo ed utilizzare il suo potere. Che il suono e la musica abbiano un’influenza su di noi è facilmente sperimentabile e gli studi scientifici dicono che già nel grembo materno siamo sensibili a stimolazioni sonore e musicali, e questa azione formativa, importante per lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale dell’individuo, continua e si intensifica con la crescita.

Molti antichi miti tramandano che tutto ha avuto inizio da un suono primordiale, una parola, una vibrazione che è suono-colore-luce che da sempre dinamizza e organizza il cosmo in cui siamo immersi anche noi come suoi abitanti. Il lato nascosto della musica viene svelato nel ciclo di incontri a Palazzo Pfanner iniziato nell’ottobrre scorso. Per oggi alle 17.30 un nuovo appuntamento dal titolo “Il suono nascosto della creazione“, con l’Associazione Archeosofica. Il 22 marzo si parlerà invece della musica come struttura dell’Universo e il 12 aprile, appuntamento conclusivo, del binomio musica e colore.