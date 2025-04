“La Musica è il Suono della Vita“. In mostra gli scatti di Lucca Classica

“La Musica è il Suono della Vita” è il titolo della mostra fotografica prodotta dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con “Foto Alcide” che ha curato gli scatti e il ristorante Gli Orti che ha offerto gli spazi espositivi. L’iniziativa sottolinea il profondo legame tra arte e gastronomia, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in immagini che raccontano la magia della musica e l’atmosfera unica del Lucca Classica Music Festival. “Gli Orti è da sempre un luogo dedicato alla valorizzazione dell’arte, della cultura, e più in generale della vitalità del nostro territorio” afferma Samuele Cosentino “Siamo entusiasti di offrire il nostro spazio ad eventi culturali significativi per tutta la città”. “La Musica è il Suono della Vita, la cucina ne è l’essenza” conclude Silvia Pacini anch’essa titolare dell’attività: “un grazie speciale al Maestro Soldati e a tutto lo staff di LuccaClassica per questa bella collaborazione che nasce da lontano”. Marco Cattani e Simone Soldati, presidente dell’AML e direttore artistico del Festival, esprimono soddisfazione: “Siamo molto felici perché questo è un progetto che si fa testimonianza di un sistema virtuoso tra organizzazione culturale e impresa. Ringraziamo Gli Orti, Samuele e Silvia che dalla prima edizione condividono con noi il percorso di Lucca Classica“.