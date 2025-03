La Municipale contro le truffe agli anziani. Oggi il nuovo incontro

Proseguono gli appuntamenti di “Occhio alle truffe” il progetto finanziato con un bando della Prefettura di Lucca che per tutto l’anno porterà gli agenti della Polizia Municipale sul territorio comunale per sensibilizzare e informare gli anziani e le persone più fragili sulle dinamiche e rischi delle truffe più comuni. Il secondo incontro è in programma oggi alle 17.30 al Centro civico di via Giorgini a San Vito dove gli ispettori della Municipale spiegheranno quali sono i comportamenti a rischio, come chiedere aiuto e come difendersi da malintenzionati che si presentano alla porta di casa o utilizzano telefoni, messaggi e mail.