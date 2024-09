“La missione possibile“. Marattin di Italia Viva a Lucca con Marcucci

Arriva a Lucca Luigi Marattin, il deputato ex Italia Viva che presenterà il suo libro: “la missione possibile”(Rubettino editore). L‘appuntamento è alle 18 di domani in sala Tobino a Palazzo Ducale. A presentarlo Andrea Marcucci, presidente di Libdemeuropei, e partner di Marattin, “nello sforzo di rimettere in campo un partito liberale, in grado di rianimare il terzo polo”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Libdem Europei. “Nel libro Marattin delinea i contorni di una nuova offerta politica liberal-democratica alternativa agli attuali schieramenti in Italia, lontana sia dal populismo che dal sovranismo. Sarà un’occasione di importante confronto“