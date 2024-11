La magia delle sfilate. Il giorno dei cosplayer. Premio per One Piece

Spade, scudi, parrucche, abiti e kimoni. La magia dei cosplay conquista sempre Lucca Comics & Games, con tantissimi appassionati che invadono le strade della città, indossando gli abiti dei loro supereroi e personaggi preferiti. La giornata di ieri, come sempre capita al sabato, è stata una delle più affollate e cariche di emozioni, con tantissime sfilate diverse. Da Star Wars al mondo cyberpunk, passando per i personaggi dei videogiochi Riot e arrivando fino alla grande ciurma di One Piece. Il manga del sensei Oda ha riscosso un successo incredibile in questa edizione di Comics, dove la Toei Animation ha feteggiato i 25 anni dell’anime di Cappello di Paglia. Ieri alle 15, alla fontana sotto il caffè delle Mura, in tantissimi si sono ritrovati per sfilare lungo tutte le Mura, impersonificando i tantissimi protagonisti del mondo di Luffy e dei suoi compagni. Spadaccini, imperatori, generali della Marina, pirati di prim’ordine, tutti insieme per una speciale festa, organizzata da Bink’s Family Cosplay. Prima della partenza, momoento karaoke, con le centiaia di partecipanti che hanno cantato a squarciagola l’iconica sigla, interpretata per l’Italia da Giorgio Vanni.

Ma le sorprese per il mondo di One Piece sono state varie, visto che c’è stata anche una premiazione speciale. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, insieme all’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, ha consegnato la medaglia ufficiale della Città a Tatsuya Nagamine, regista degli ultimi anni di One Piece, già protagonista di momenti unici per tutti i fan della serie, consolidando ancora di più il forte legame tra la ciurma più famosa del Mondo e Lucca.

Iacopo Nathan