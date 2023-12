La magia del Natale a Montecarlo. Torna anche la tombola in piazza

Il ritorno della tombola, nei giorni 15-22-29 e 7 gennaio, quest’ultima in piazza Garibaldi, con vari appuntamenti, ma anche l’appello alle famiglie di riaprire gli archivi per l’iniziativa "Scatti e riprese dal passato", per riscoprire attività e personaggi inediti della storia del paese che il 27 e 29 dicembre saranno commentati dagli storici del paese, come Sergio Nelli, Giorgio Tori ed altri, con il materiale che diventerà un libro fotografico. Sono le due novità delle iniziativa natalizie a Montecarlo, illustrate in conferenza stampa dal sindaco, Federico Carrara, dal vice e assessore alla cultura Marzia Bassini, con la presenza di Vittorio Fantozzi, consigliere regionale Fratelli d’Italia ma, in questo caso, montecarlese doc ed ex primo cittadino del borgo fondato da Carlo IV di Boemia. Si parte l’8 dicembre con lo start della Luminara, il 9 con l’accensione del grande albero. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, necci e castagne in centro storico a cura dell’Associazione di Promozione Sociale, APS. Il 16 e 17 dicembre babbi Natale, mercatini, cioccolata e vin brulè, con giochi per ragazzi nel chiostro dell’Istituto Pellegrini. Spazio anche alla musica con i concerti dal repertorio classico del periodo: il 17 dicembre Canti di Natale nella ex chiesa della Misericordia, il 21 dicembre nella chiesa di San Salvatore, il 22 nella chiesa di San Giuseppe, il primo gennaio spettacolo della pace di Capodanno nella Collegiata. Il 6 e 7 gennaio "Fiaccola della Befana" in piazza Garivaldi con falò beneaugurante. Un programma forse simile ad altre realtà limitrofe, ma la location del piccolo borgo avrà una sia rilevanza nelle preferenze del pubblico.

"Ringrazio Bassini e Fantozzi che hanno lavorato al cartellone di eventi e le associazioni del territorio – ha esordito il sindaco, Federico Carrara – ma anche gli uffici comunali per il lavoro svolto in breve tempo". Il vice sindaco, Marzia Bassini, ha aggiunto: "Socialità abbinata alla tradizione, questo il messaggio che ha guidato la scelta. Tutto il volontariato è presente. I ragazzi della scuola Materna realizzeranno gli addobbi degli alberi". Fantozzi ha evidenziato: "Lanciamo appello, trovate foto, video inediti della Montecarlo che fu, ad esempio delle antiche sagre, del riso a S.Giuseppe,, dell’acciuga marinata a S.Salvatore, del crostino a S.Piero".

Massimo Stefanini