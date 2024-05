La mafia di ieri e di oggi: dialogo a scuola con Kerry Kennedy e Pietro Grasso

“La lotta alla mafia da Robert F. Kennedy al maxi processo dell’Ucciardone”. Appuntamento domani dalle 9 alle 13 in San Francesco. Interverranno Kerry Kennedy, scrittrice, settima figlia del Senatore Robert Kennedy e Presidentessa Onoraria Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia; Pietro Grasso, già Presidente del Senato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia; modera Maria Latella, giornalista. L’incontro che coinvolge 14 scuole sarà un dialogo aperto che darà la possibilità agli studenti di conoscere da vicino testimoni di realtà che hanno fatto la storia sia nazionale, che internazionale. Per prepararsi, le scuole del I ciclo (elementari e medie) hanno letto il libro di Pietro Grasso “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” (Feltrinelli, 2020) e le storie degli attivisti contenuti nel manuale “Speak Truth to Power – Coraggio senza confini” tratto dall’omonimo libro di Kerry Kennedy, mentre gli studenti delle secondarie di II grado hanno letto il libro di P. Grasso “Il mio amico Giovanni” (Feltrinelli, 2022) e la biografia di Robert Kennedy. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione CaRiLu, dalla Fondazione Bml con il supporto di Lucca Crea che offrirà dei premi dedicati, si inserisce nelle celebrazioni del 32° anniversario della strage di Capaci.