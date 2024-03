La Lucchesina corre da sola. Si sgancia dalla “mezza“ e indossa la maglia rosa

Dieci chilometri all’aria aperta per fare attività, stare in compagnia e ammirare le bellezze di Lucca magari, chissà, con le arie di Puccini che fanno capolino dai luoghi di interesse del Maestro. Questo e non solo è La Lucchesina edizione 2024, per la prima volta separata in casa dalla Half Marathon: la Lucchesini si svolgerà sabato 4 maggio alle 15 con partenza e arrivo in piazza Napoleone, la mezza maratona il giorno successivo.

Tra le novità non passa inosservata la splendida maglia tecnica rosa acceso con l’immagine di Puccini, che verrà consegnata il giorno della ludico motoria non competitiva a tutti i partecipanti. Il programma è stato illustrato ieri al Centro Ego di Sant’Alessio dal presidente di Lucca Marathon Francesco Rosi, da Moreno Pagnini e Alessandro Giordani. L’anno scorso parteciparono in 600, ma ci sono state anche annate da 800.

“Sono orgoglioso e contento – dichiara il presidente Francesco Rosi –. La Lucchesina è frutto del lavoro di squadra con le istituzioni grazie ai nostri sponsor con cui condividiamo i valori dello sport, della solidarietà e la promozione del nostro territorio“. Lo start sarà sabato 4 maggio alle 15 da piazza Napoleone, quello della Half Marathon invece domenica 5 maggio alle 9. “Toccheremo, magari accendendo la musica di Puccini, i luoghi del Maestro, come il Teatro del Giglio e la sede della Fondazione Puccini al Baluardo San Colombano – ha annunciato Rosi –. E poi, naturalmente, la casa di Puccini in ricordo dei 100 anni della scomparsa del grande compositore“. Le iscrizioni potranno avvenire online sulla piattaforma Endu o sul sito www.luccamarathon.it, alla palestra Ego, al negozio Marathon Sport a Sant’Anna o direttamente all’Expo il 4 maggio prima dell’inizio della corsa. La Lucchesina è gratuita fino al settimo anno di età, 5 euro dall’8 al 15esimo anno e 10 euro dal 16esimo in poi. Tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara la maglia rosa con l’effigie del compositore. “E’ una testimonianza del nostro impegno contro ogni forma di violenza sulle donne“. Novità assoluta la App gratuita per seguire il tour virtuale della città, visitando i luoghi simbolo. “Una bellissima iniziativa a cui siamo orgogliosi di essere anche quest’anno a fianco“, ha sottolineato Marina Malfatti del Centro Ego. Il conto alla rovescia è iniziato.

L.S.