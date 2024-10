La lettera del Santo Padre al vescovo “Impegno alla tutela del creato“

Ecco il testo della lettera di Papa Francesco inviata all’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti

San Giovanni in Laterano, 18 settembre 2024

Caro Fratello,

in occasione del "Festival Pianeta Terra" promosso per favorire la cultura della sostenibilità specialmente in codesto territorio, sono lieto di rivolgere agli organizzatori, ai relatori e ai presenti tutti il mio cordiale saluto, esprimendo apprezzamento per il significativo evento. Auspico che le giornate di studio e di confronto su una tematica di grande attualità possano incoraggiare la sensibilità ecologica mediante un fecondo dialogo tra mondo dell’economia, delle imprese, delle istituzioni e della società civile. È quanto mai necessario il corresponsabile impegno di tutti nel suscitare atteggiamenti etici volti al rispetto e alla tutela del creato, dono incomparabile di Dio, affinché sia un luogo abitabile per tutti. Assicuro volentieri il mio orante ricordo, affidando i propositi e i progetti di bene della manifestazione all’intercessione di San Francesco d’Assisi, modello per quanti si accostano alla natura e all’ambiente con lo stupore dei semplici e il linguaggio della fraternità. Nel chiedere per favore di pregare per me, di cuore invio la mia Benedizione.

Fraternamente.

Francesco