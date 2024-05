La guida di Lucca a firma Enzo Ferrari. Anteprima nazionale

Si terrà domani alle 18.30, con l’autore Enzo Ferrari, alla Feltrinelli Librerie di via Beccheria 29, l’anteprima nazionale per la presentazione del libro “Lucca, camminando in città tra arte, verde e musica”, edito per la collana “i fuori guida” dalla ali&no di Perugia. L’incontro con l’autore sarà coordinato dal giornalista Duccio Casini. Enzo Ferrari, genovese, vive tra Imperia e Lucca, appassionato di bici, storia e scrittura, con all’attivo diverse pubblicazioni, ha deciso di raccontare Lucca, dove palazzi, chiese, torri, targe, giardini, conventi parlano di un passato di bellezza e splendore. Da qui inizia il suo “fuori guida” che accompagnerà il lettore in un viaggio all’interno della città, in un cammino in sei itinerari, seguendo l’antica suddivisione dei terzieri per poi tornare da dove si è partiti. L’autore entra a passo lento nel corpo vivo di Lucca, città millenaria dalle tracce ancora vivide, per scoprirla e apprezzarla nella sua anima.