La grande musica on stage con Virtuoso e Belcanto

Prende ufficialmente il via la nona edizione di Virtuoso & Belcanto, il Festival musicale che, dal 15 al 28 luglio, porta a Lucca l’eccellenza della grande musica, accogliendo studenti e docenti provenienti da tutto il mondo. Il primo appuntamento si è tenuto ieri sera nel Chiostro principale del Real Collegio. Ad inaugurare il Festival è stata la talentuosa violinista Anna Agafia, che, applauditissima, ha eseguito la Sonata per violino N.1 in Sol minore, Bwv 1001, e la Ciaccona da Partita N.2 in Re minore, Bwv 1004, di J.S. Bach, oltre alla Sonata per violino in Re minore Op. 27, N.3, "Ballade" di E. Ysaÿe.

Il Festival prosegue oggi con due concerti degli Young Talents Concert, entrambi a ingresso gratuito. I giovani musicisti si esibiranno alle 12 nel Chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio, e alle 18 nel suggestivo Giardino del Convictus, in via della Zecca, 41. La giornata si concluderà alle 21.15, sempre nel Chiostro principale del Real Collegio, con il concerto “Bach & Beethoven”. Il violoncellista Claudio Bohórquez e la pianista Yejin Gil interpreteranno le opere dei due leggendari compositori, eseguendo la Suite per violoncello solo n.1 in Sol maggiore, BWV 1007, la Suite per violoncello solo n.3 in Do maggiore, BWV 1009, la Suite Francese n.5 in Sol maggiore, BWV 816 di Johann Sebastian Bach e la Sonata in La maggiore n.28, Op.101 di Ludwig van Beethoven.

In cartellone anche due concerti che vedranno la presenza dell’Orchestra del Conservatorio di Milano con solisti, in programma per domenica 21 e martedì 23 luglio. Altri due spettacoli, previsti per venerdì 26 e sabato 27 luglio, presenteranno le composizioni di Nicola Campogrande, composer in residence del Festival.