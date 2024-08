La grande musica classica. Concerto alla Pieve di Tofori

Risuona la grande musica classica nella Pieve di Tofori a Capannori con un recital per violino solo, del maestro Marco Fornaciari. L’appuntamento imperdibile per gli amanti della musica è questa sera alle ore 21.15, con ingresso gratuito. L’evento, organizzato dal Comune di Capannori in collaborazione con il prestigioso Francigena International Arts Festival, giunto quest’anno alla XIII edizione, è inserito nella seconda edizione del Festival delle Pievi ed offrirà una serata di straordinaria intensità musicale. Il maestro Fornaciari, noto per la sua maestria e sensibilità interpretativa, eseguirà brani di Bach (la ciaccona dalla partita n. 2), di G. P. Telemann (fantasia n. 1 in Sib maggiore), Prokofiev (sonata in re maggiore per violino solo, op. 115) e Paganini (scena amorosa in sol maggiore, MS 44). Fornaciari, livornese, è stato allievo del grande violinista e direttore Salvatore Accardo e ha vinto il Concorso Nazionale Biennale di Vittorio Veneto. Ha suonato nelle più importanti sale mondiali, dalla Scala al Mozarteum ed è fra i pochissimi a cui sia stato concesso più volte di suonare lo Stradivari del Comune di Cremona, ed il Guarneri di Paganini del Comune di Genova al Teatro Carlo Felice.

"Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso a questa serata unica – sottolineano gli organizzatori -, in cui la bellezza della musica e la suggestione del luogo si uniranno in un connubio perfetto. Il programma del concerto prevede un viaggio attraverso secoli di musica, con alcune delle composizioni più affascinanti e tecnicamente impegnative per violino solo. La Pieve di Tofori, con la sua architettura storica e l’acustica perfetta, rappresenta una cornice ideale per questo evento musicale di alto livello".