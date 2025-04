La grande generosità dei lucchesi risolleva le sorti del canile allagato

Il Canile di Santa Maria a Monte, nel mese scorso, durante l’allerta rossa che ha colpito la provincia di Pisa, è rimasto allagato da violenti temporali che hanno costretto i proprietari ad evacuare i 34 cani della struttura. L’acqua ha anche distrutto cibo e materiale all’interno. Per questo Anpana Lucca, sentita la presidente dell’Associazione che gestisce il Canile, Maria Cristina Landi, si è subita attivata, per due settimane, a raccogliere il cibo, le coperte in lana e gli asciugamani necessari alla struttura. La risposta dei cittadini lucchesi ha superato le più rosee aspettative: diversi i quintali di materiale raccolto già dopo pochi giorni. La scorsa settimana i volontari di Anpana Lucca OdV, Catia Panconi, Aurora Vergamini e Federico Maio, hanno consegnato il tutto al Canile di Santa Maria a Monte. Emozionata Silvia, la volontaria che ha accolto i volontari, perchè non si aspettava una così grossa quantità di cibo e tessili donati dai cittadini lucchesi. Il materiale è stato sistemato in apposite strutture coperte e in contenitori chiusi. Al termine della sistemazione, Silvia ha accompagnato i volontari di Anpana Lucca a visitare la struttura e i suoi ospiti “pelosi”, ora rientrati nei loro box.