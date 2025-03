La giungla degli immobili . Come evitare le trappole e “salvare“ agenti e clienti

Alla chiamata per gli agenti immobiliari hanno risposto in tanti, presenti e partecipi al convegno “La responsabilità dell’agente immobiliare nella sua attività quotidiana: analisi delle ultime evoluzioni giurisprudenziali” che si è tenuto ieri a Palazzo Sani, organizzato da Fimaa Confcommercio e dal suo presidente Alessandro Gabriele. “Una giornata nata per la crescita professionale dell’agente immobiliare, figura predominante di compravendita immobili – sottolinea Alessandro Gabriele –. Ma anche l’occasione per utile vademecum per evitare danni all’agente stesso e perchè possa svolgere al massimo il suo ruolo di mediatore tra le parti“.

L’avvocato Federica Bianchi consulente legale di Fimaa è stata la guida del convegno, snocciolando anche una serie di casi concreti che esemplificano come e perchè stare in guardia. “Oggi abbiamo trattato il tema della responsabilità dell’agente immobiliare – spiega – . C’è un solo articolo nel codice civile che ne tratta ed oggi più che mai è importante che sia riempito di contenuto attraverso le pronunce della Corte di Cassazione per mettere a fuoco gli obblighi informativi del professionista. E oggi sono molto soddisfatta perchè qui a Palazzo Sani è scaturito un utile confronto“.

I problemi sono sempre più complessi quando si ha a che fare con la compravendita di case. “Basta una difformità di qualche centimetro, ad esempio per un corridoio, a sollevare il casus belli – ha detto l’avvocato di Fimaa–. Quindi è sempre più importante che l’agente immobiliare sia chiaro e preciso nelle informazioni e anche tutelato nella sua professione“. Una professione sempre più difficile, non è un caso che gli ultimi corsi di aggiornamento prevedano anche delle ore di psicologia. “Dal punto di vista delle banche il supporto finanziario non manca – spiega Maurizio Del Carlo di Affida, broker di mutui –. Il momento è ottimale, con il mutuo per la casa si arriva a coprire fino al 90% della spesa e il tasso è intorno al 3 per cento. Il problema è un altro, a Lucca, così come nella Piana. Non ci sono case in vendita, soprattutto non nel range di prezzo più ricercato, intorno ai 150-170mila euro. La richiesta c’è, l’offerta invece resta parecchio indietro“.

“Il punto essenziale per procedere al meglio nell’interesse di tutte le parti è consolidare l’abitudine che i clienti venditori mettano in vendita l’immobile solo e quando è compiutamente certificato sia da un punto di vista catastale che urbanistico – sottolinea Luca Pacini di Italy Re Agency a Lucca – e questo nella tutela di chi vende, di chi compra e di chi è il mediatore. Con immobili conformi la strada è spianata per tutti, altrimenti si rischia di perdere tempo e andare incontro ad amare delusioni da una e dall’altra parte“.

“Gli acquirenti ci sono, mancano le case – spiega Gianluca Lippi di Dimensione Casa a Antraccoli – . I clienti cercano abitazioni soprattutto nel momento in cui si staccano dal nucleo familiare, meno di frequente per investimento ma in questo caso soprattutto nel centro storico. E’ tanto che lavoro nel settore, nasco come geometra nel 1995. Posso dire che in questi anni il mercato è cambiato tanto, anche perchè una volta Lucca aveva terreni edificabili quasi in ogni quartiere. Basti dire che oggi abbiamo in ’vetrina’ circa 150 immobili in vendita, fino a 5-6 anni fa erano più di 300“.

La giornata di ieri è stata sponsorizzata Affida srl e ha messo a fuoco tanti punti dolenti. Tra questi anche la penuria non solo di case da vendere ma anche da affittare per via di un ingordo mercato turistico. Sempre più gli investitori prediligono il turista che paga prima e paga sicuro.

Laura Sartini