La Gioconda apre a Porcari. Tante possibilità di lavoro

Il bar pasticceria "La Gioconda" raddoppia. Oltre al locale di Altopascio, in prossimità di località Palandri, oggi, 20 marzo, l’attività sbarca anche a Porcari, in via Diaccio. Per amici e clienti dalle 8 alle 14 inaugurazione ufficiale. Un vantaggio per l anuova avventura è rappresentato dal fatto che in quei locali fino a poco tempo fa aveva sede un’altra pasticceria, "La Rosa", che ha chiuso. Per il momento l’azienda ha cercato almeno cinque-sei addetti. Tre baristi/e e un paio di banconisti /e, sia a tempo pieno sia part time, per il turno della mattina, con apertura alle ore 6,30. Altri due per il pomeriggio, con chiusura alle 20,30. Infine la ditta aveva bisogno di due profili specialistici: due pasticceri, possibilmente con esperienza.