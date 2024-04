La Freccia Rossa fa tappa in città per due giorni

Conto alla rovescia per il gran ritorno della Mille Miglia a Lucca, la gara riservata ad auto costruite fra il 1927 e il 1957 che si disputa nell’arco di 4 giorni dall’11 al 15 giugno con partenza da Brescia, arrivo a Roma e ritorno nella città lombarda. La corsa più bella del mondo, una rievocazione della storica corsa, è una gara per auto d’epoca con oltre 400 partecipanti attraverso sette regioni italiane, le città, i paesaggi e le strade più evocative dell’Italia che ogni anno attira migliaia di appassionati e decine di vip. Lucca sarà protagonista con un doppio appuntamento: nella serata di mercoledì 12 giugno con il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024 e giovedì 13 giugno con il passaggio degli equipaggi nella terza giornata di gara che vedrà la manifestazione arrivare fino alla Capitale. E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la lista delle auto ammesse all’edizione 2024. In particolare mercoledì 12 giugno la Mille Miglia toccherà Viareggio, che sarà sede di arrivo di tappa. Le auto passeranno da Lucca per il controllo orario, mentre il giorno successivo si muoveranno verso Sud in direzione di Roma, dove è prevista la conclusione della terza tappa. Nel tragitto, che attraverserà la provincia di Livorno lungo la costa degli Etruschi, è prevista una sosta per la pausa pranzo a Castiglione della Pescaia, mentre a Grosseto ci sarà il passaggio della carovana in movimento verso la capitale.

L.S.