La frana a Piegaio Alto. Via alla messa in sicurezza. Con i fondi della Regione

Al via la messa in sicurezza della frana di Piegaio Alto grazie al finanziamento regionale di 560mila euro. Dopo oltre tre anni di attesa e difficoltà per i residenti, l’intervento definitivo di messa in sicurezza della frana che ha interessato Piegaio Alto sta finalmente per prendere forma. Il finanziamento stanziato dalla Regione è stato di 560mila euro nell’ambito del Documento Operativo della Difesa del Suolo (DODS), il Comune di Pescaglia può ora procedere con i lavori, garantendo stabilità al territorio e sicurezza per gli abitanti. L’appalto sarà affidato entro settembre 2025, con termine lavori e collaudo previsti per settembre. Il Comune di Pescaglia al tempo intervenne tempestivamente per liberare la carreggiata e consentire ai residenti di circolare nuovamente. Per farlo, furono installati geoblocchi di contenimento, una soluzione temporanea che ha permesso di garantire un passaggio sicuro, pur restando evidente la necessità di un intervento strutturale definitivo.

Il percorso per arrivare alla messa in sicurezza del versante non è stato semplice. Il Comune si è attivato fin da subito per la progettazione di un intervento risolutivo, ma ha dovuto affrontare diversi ostacoli burocratici e modifiche richieste dal Genio Civile. Le variazioni al progetto sono state necessarie per adeguarsi alle nuove normative regionali, ma hanno inevitabilmente rallentato i tempi di avvio dei lavori. Ora, grazie al finanziamento regionale, il quadro è finalmente chiaro e si può procedere con il piano esecutivo.

"La sicurezza del territorio - commenta il sindaco Andrea Bonfanti - è una delle nostre priorità, e questo intervento rappresenta un passo importante verso la tutela del nostro Comune. Abbiamo affrontato sfide tecniche e burocratiche per rendere il progetto conforme alle norme vigenti, ma oggi possiamo dire che siamo pronti a chiudere un capitolo che ha segnato profondamente la nostra comunità. Grazie al finanziamento regionale - aggiunge - il Comune ha definito un cronoprogramma preciso per la messa in sicurezza della frana di Piegaio Alto e si inserisce in un più ampio piano di difesa del suol di tutto il territorio".

Marco Nicoli