La formula anti-età di Nicla: passaggio generazionale e qualità

Un traguardo mica da tutti, per una formula (vincente) inossidabile al tempo perchè nel nome della tradizione di famiglia e della qualità dei prodotti. E’ il segreto di “Nicla“ che quest’anno, esattamente domenica, varca la prestigiosa soglia dei 40 anni di attività. Fu la signora Nicla Donatelli ad aprire, insieme al marito Antonio Lovi, il primo punto vendita, una piccola merceria: 23 anni lei, 25 lui. Avevano il sogno di creare qualcosa di proprio ma forse non avrebbero mai immaginato che quel primo “seme“ sarebbe nel tempo diventato il prestigioso negozio di abbigliamento donna, intimo donna e uomo, beachwear donna (in negozio tutto l’anno), con clienti fidelizzati di Lucca ma anche da tutta la Toscana. Un’attività, in via Sarzanese 471 a Sant’Angelo, che è stata premiata per ben 2 volte fra i migliori negozi di intimo e moda mare di Italia.

All’inizio non fu facile, ma grazie al loro spirito di imprenditoria e alla loro tenacia hanno fatto piano piano crescere la loro attività che proprio il 19 Marzo compie 40 anni. C’è un asso nella manica a far la differenza, anzi più di uno. Per 25 anni ad aiutare Nicla, c’è stata Donatella, la storica commessa del negozio che ora si gode la meritata pensione. Ma poi nella squadra sono entrate le figlie di Nicla e Antonio, nate e cresciute in negozio, prima Eleonora e poi Dalila, che hanno deciso di portare avanti l’attività di famiglia, e oggi affiancano Nicla con amore e passione.

“Questa è la nostra storia – dice Nicla con la famiglia – Volevamo un po’ raccontarvi la storia del negozio e ringraziare tutte le nostre clienti che in questi anni di attività ci hanno scelto come loro negozio di fiducia. Nell’occasione le invitiamo in negozio, a dare un’occhiata alla nuova collezione, con la ventata di nuove fantasie, floreali e non solo, e con i colori da cui non si può prescindere, come il bianco e il blu, ma anche con la bella novità del peonia“.