La Finanza piange la scomparsa di Emilio Poleschi

1Cordoglio da parte della Guardia di Finanza per la scomparsa di Emilio Poleschi, militare in congedo originario della Garfagnana che per tanti anni ha lavorato nella sezione di Lucca. Il dolore per la scomparsa si legge anche nella nota della Finanza, firmata da Vito Tafaro, presidente della sezione di Lucca di Anfi, Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

"Il 31 luglio è venuto a mancare il S.Ten. Emilio Poleschi, militare in congedo della Guardia di Finanza e socio dell’Associazione Finanzieri d’Italia. Nato a Piazza al Serchio ed arruolato presso la Scuola Alpina di Predazzo nell’anno nel 1966, al termine del quale ha potuto indossare le “Fiamme Gialle” e, dopo varie destinazioni, raggiungere la sua “amata terra” dove ha svolto una brillante attività professionale sempre al servizio delle istituzioni".

Molto partecipate le esequie, che si sono celebrate ieri, e hanno visto partecipare tanti colleghi e amici di Emilio. "Il funerale - prosegue la nota - ha avuto luogo ieri nella chiesa della SS.Annunziata e i soci dell’Associazione Finanzieri d’Italia Sezione di Lucca, muniti della loro bandiera associativa, unitamente al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. t.SPEF Marco Querqui, hanno reso gli Onori al loro amico, socio e Militare della Guardia di Finanza in congedo, stringendosi attorno alla sua famiglia. Onori a te, caro Emilio, sentiremo la tua mancanza". Condoglianze alla famiglia anche da parte de La Nazione.