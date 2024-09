La festa democratica del Pd è a Marlia

Al via la seconda edizione della festa democratica dei circoli Pd di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica, sabato 28 e domenica 29 settembre a Marlia.

Il programma prevede per domani, venerdì 28, alle 18 l’apertura festa con Giordano Del Chiaro sindaco di Capannori, Luca Menesini, presidente della Provincia, Patrizio Andreuccetti, segretario territoriale Pd.

Alle 18,30 si discuterà di sanità. Interverranno Marco Niccolai, consigliere regionale-delega alla sanità segreteria regionale PD; Eluisa Lo Presti, Direttrice Zona Distretto Piana di Lucca ; Gigliola Biagini, medico di famiglia; Sara D’Ambrosio sindaca di Altopascio; Leonardo Fornaciari primo cittadino di Porcari; Alessandro Tambellini, responsabile sanità PD Lucca; Sara Madrigali, Segreteria PD Capannori.

Il 29 settembre alle 17: Pari o Dispari? Donne in Europa, in Italia, in Toscana, con: Cristina Grieco (segreteria della Conferenza Donne Democratiche della Toscana); Giordano Del Chiaro; Laura Lionetti, consigliera Comune di Capannori. Alle 18.30 autonomia e premierato,le riforme da evitare, con Serena Spinelli, assessora Regionale Politiche Sociali Edilizia Residenziale Pubblica; Andrea Pertici, professione ordinario di Diritto Costituzionale Università di Pisa; Emiliano Fossi, parlamentare e segretario Regionale PD. Alle 21.30 prossime sfide per il PD in Toscana. Previsti interventi di Valentina Mercanti, consigliere regionale e presidente assemblea regionale Pd; del consigliere regionale Mario Puppa, dell’assessore regionale Stefano Baccelli e di Francesco Battistini, segreteria regionale Pd.

Tutte le sere cena a prezzo fisso (20 euro) e musica; sabato ale 21.45 con “Gli AfroQuiesa Orchestra“ e domenica “Aiscrims” e “Donny and the Gang”.

