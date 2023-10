La festa continua con la caccia al tesoro e le ombre di “Misterica“

Villa Reale di Marlia terrà aperte le sue porte alle famiglie anche nel fine settimana successivo ad Halloween (4 e 5 novembre) con una caccia al tesoro piena di misteri e sfide, per addentrarsi negli angoli più infestati dei giardini. L’evento, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione, è dedicato ai più piccoli, con le tradizionali zucche e zone a tema Halloween a fare da cornice. Le famiglie potranno andare alla ricerca del tesoro insieme agli amici in autonomia seguendo la mappa: una volta trovati tutti gli indizi, la sfida sarà riuscire ad avere il coraggio di raggiungere il baule del tesoro!

La caccia al tesoro di Halloween è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 anni in su, ma potranno comunque partecipare anche i più piccoli selezionando il biglietto gratuito (in questo caso non è previsto il premio finale) o il biglietto a pagamento, così da riservare anche a loro un piccolo “tesoro” a tema. All’interno dell’evento sarà possibile pranzare sia nei punti ristoro di Villa Reale, dove sarà possibile gustare prelibatezze dolci e salate, sia con un picnic autonomo nelle zone laterali del parco, assicurandosi però di non lasciare traccia una volta terminato. In caso di pioggia l’evento si svolgerà ugualmente, per cui i partecipanti dovranno attrezzarsi con scarpe comode, mantellina e... che parta l’avventura!

Gli appuntamenti di Halloween 2023 a Villa Reale di Marlia proseguiranno poi con la grande festa di stasera “Halloween Celebration Carnival”, dalle 17 alle 2 di notte, con oltre 200 artisti, concerti, circus land, dance parade, carnival games, freak show, rievocazioni, street art, typical food, bizarre market, fire show, dance macabre. Il 3 e 4 novembre spazio a Misterica, percorso horror interattivo su doppia serata con oltre 100 attori della durata di 50 minuti, con una nuova storia ed un percorso che si snoderà tra i giardini, gli edifici e il parco per un viaggio nel nel soprannaturale tra anime, ombre e misteri del tempo.