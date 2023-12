La “Fabbrica del Natale“. Villa Bottini diventa regno di famiglie e bambini

Buona la prima per Lucca Magico Natale 2023. Test superato a pieni voti con il centro storico preso d’assalto nel fine settimana, luci e allestimenti natalizi in grande sfoggio e folla praticamente ovunque. “Un tutto esaurito da Comics“ hanno commentato ieri in Sala degli Specchi gli assessori Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci, con l’approvazione dell’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi. “E’ una grande soddisfazione constatare che le iniziative servono a far tornare i lucchesi in centro ma anche a animare le iniziative della periferia, ad esempio i mercatini di Sant’Angelo in Campo e quelli di Ponte a Moriano“. E’ l’occasione per annunciare il ritorno della Fabbrica del Natale per le famiglie e i più piccoli, dall’8 (inaugurazione alle 15) al 24 dicembre, nella location di Villa Bottini, a partire dalle 15. Con una premessa non banale: l’accesso è gratuito. “Lo scorso anno La Fabbrica del Natale – hanno dichiarato gli assessori – ha rappresentato un punto di riferimento importante dell’offerta culturale e di intrattenimento legata alle festività natalizie. Sulla scia di questo successo, riproponiamo quest’anno una analoga iniziativa, che si colloca all’interno del cartellone Lucca Magico Natale, offrendo ai cittadini, alle famiglie e ai bambini, ma anche ai visitatori della nostra splendida città, l’opportunità di vivere giornate all’insegna del clima natalizio e delle tradizioni. Come già lo scorso anno, protagoniste indiscusse di questa meravigliosa fabbrica saranno le tante realtà associative che hanno voluto dare il proprio contributo all’evento e alle quali va il nostro sentito ringraziamento“.

Alla Fabbrica del Natale è prevista la presenza durante tutti i fine settimana di Babbo Natale accompagnato da Elsa del mondo di Frozen. Ci saranno poi laboratori per tutte le età, con letture, giochi, cucina, animazione con trampolieri, truccabimbi, teatro e giocoleria e sarà possibile donare un proprio regalo ad altri bambini. Visto il successo dello scorso anno, anche questa edizione alla Fabbrica del Natale i genitori potranno lasciare i propri figli al Baby Parking per fare acquisti, mentre i bambini giocano in sicurezza. E ancora musica e concerti, aperitivi musicali allieteranno i pomeriggi di villa Bottini.

Oltre alla nuova location di Villa Bottini, quest’anno la Fabbrica del Natale si apre alle scuole. L’associazione Don Franco Baroni, in accordo con l’amministrazione comunale, ha infatti organizzato un percorso dedicato alle classi della prima infanzia e primarie. La Fabbrica del Natale sarà quindi aperta alle scuole dal 12 al 15 dicembre e dal 18 al 22 dicembre, dalle 9 alle 12, con attività dedicate, comprensive dell’incontro con Babbo Natale e con la partecipazione della Biblioteca Agorà. Prenotazioni (obbligatorie) all’associazione Don Franco Baroni: [email protected] . Altra novità è la partecipazione dell’Archivio Fotografico di Lucca a questa edizione della Fabbrica del Natale, con la mostra fotografica “Natale a Lucca di una volta”, nel sotterraneo di villa Bottini, con immagini che rappresentano altrettanti frammenti di storia cittadina.