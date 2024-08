La dottoressa Stefania Trimarchi è il nuovo vicario del Prefetto

La dottoressa Trimarchi, già Capo di Gabinetto della Prefettura, è il nuovo Vicario del Prefetto Giusi Scaduto. Sposata con due figli, è laureata con lode alla Facoltà di Giurisprudenza Federico II di Napoli. Nell’Amministrazione dell’Interno dal 1994, ha ricoperto diversi incarichi in più Prefetture, tra cui a Brescia, come vice Capo di Gabinetto, e a Cuneo nello staff del Prefetto. A Lucca ha svolto funzioni dirigenziali in materia di contenzioso, immigrazione, ordine e sicurezza pubblica, polizia amministrativa, antimafia e protezione civile. È stata vice dirigente dell’ufficio elettorale e. di recente, ha coordinato l’esercitazione internazionale Ramoge per la parte a terra, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, oltre che con tutte le componenti del sistema di protezione

civile. Inoltre, prima come vice capo e poi come Capo di Gabinetto, si è occupata di procedure di raffreddamento e conciliazione nei servizi pubblici essenziali, onorificenze, cerimoniale e ogni altra attività di preminente interesse del Prefetto. Il Prefetto Giusi Scaduto ha rivolto alla dottoressa Trimarchi i migliori auguri di buon lavoro, certa che continuerà ad essere un prezioso punto di riferimento.