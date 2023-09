La “dispensa“ di Dynamo nello stabilimento Kme

Prodotti agricoli di qualità, ma anche caffè e piccolo ristorante. E’ questa la bella novità che ha aperto i battenti a Fornaci di Barga. "La dispensa", si trova in via della Repubblica 257 e sarà un punto di distribuzione di prodotti alimentari che Oasi Dynamo apre presso lo stabilimento KME di Fornaci di Barga. La Dispensa, non sarà però solo un centro di vendita al dettaglio di prodotti dell’Oasi Dynamo e di aziende agricole del territorio coinvolte nel progetto, ma anche un punto di somministrazione con un piccolo ristorante (30-35 posti) aperto sia ai dipendenti KME sia agli esterni, dove si potranno consumare a colazione e a pranzo menù semplici composti da materie prime provenienti dalle eccellenze locali. L’iniziativa è parte del progetto Oasi Dynamo FoodCo, a sua volte integrato nell’ampia iniziativa di responsabilità sociale d’impresa che KME porta avanti da oltre 15 anni con Dynamo Camp, il centro di terapia ricreativa per bambini con malattie gravi eo croniche realizzato a Limestre. Il progetto si poi è allargato fino a divenire un’iniziativa che contempla anche l’obiettivo di produrre soluzioni sostenibili condivise e durature in ambito ambientale e di sviluppo territoriale. Come appunto l’Oasi Dynamo, la ex azienda agricolo-forestale di proprietà del Gruppo nella Montagna Pistoiese divenuta riserva naturale affiliata al WWF.

È qui che nasce anche la FoodCo, con l’intento di realizzare un’offerta di prodotti di qualità elevata, frutto di pratiche agricole tradizionali, rispettose dell’ambiente e del territorio, con il coinvolgimento sia di altri produttori che condividono gli stessi principi, sia dei consumatori chiamati così a condividere un’iniziativa all’insegna della solidarietà, dell’inclusività e della sostenibilità. Per questo motivo a Fornaci non è mancata, assieme al direttore dello stabilimento di KME, Michele Manfredi, la presenza del fondatore di Dynamo Vincenzo Manes. Ad inaugurare La Dispensa, assieme al direttore Manfredi, tra gli altri, la sindaca di Barga Caterina Campani che con gli assessori Romagnoli e Tonini ha anche consegnato a Manfredi un attestato di riconoscenza per questa importante novità arrivata a qualificare anche tutta Fornaci.

Luca Galeotti