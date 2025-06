La diocesi: ”Votate con discernimento“

Don Simone Giuli, direttore Caritas Diocesana, e Luca Pighini, Direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale e del lavoro, in queste settimane si sono confrontati in merito ai questi referendari dell’8 e 9 giugno.

Questi due organi pastorali della Chiesa di Lucca, pur con approcci diversi, si trovano spesso ad affrontare le tematiche che i cittadini sono chiamati a vagliare in questi giorni.

Pertanto, Giuli e Pighini invitano "ad un approfondimento sui temi del lavoro e della cittadinanza sollecitando ad un attento discernimento. Ciò può avvenire attraverso una accorta analisi dei quesiti, che esprime un primo passo verso una partecipazione consapevole alla vita democratica".

I due direttori, sottolineano poi come "sia importante promuovere una rinnovata partecipazione alla vita democratica. Il nostro augurio, è che questi appuntamenti possano diventare un’occasione da non perdere, per costruire, con responsabilità, un clima di ascolto e rispetto reciproco fra le varie componenti politiche e sociali e di sano confronto al servizio del bene comune".

"Questo – è la conclusione di don Simone Giuli (Caritas) e Luca Pighini (Ufficio Pastorale Sociale), anche al di là dell’esito del voto, sarebbe forse il vero successo di questo referendum".