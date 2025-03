La diocesi intraprende la causa di beatificazione di padre Luigi Ricci

La diocesi annuncia che da mercoledì 19 prende il via la causa di beatificazione di padre Luigi Ricci, appartenente all’Ordine dei Servi di Maria (OSM). La sua vita per 45 anni si è legata indissolubilmente alla diocesi di Lucca e, in particolare, alla città di Viareggio, dove arrivò nel 1970. L’apertura della causa avverrà sotto la presidenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti: alle 17 nella sala del Cinema Centrale si procederà con le nomine e i giuramenti di rito dei componenti degli organi preposti per questa fase, poi alle 18.30 nella basilica di Sant’Andrea la concelebrazione eucaristica.