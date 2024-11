La crisi di impresa con “Scudo“. Focus sulle novità legislative per prepararsi al domani

Giovedì si terrà a Lucca, in piazza San Martino, un importante convegno organizzato da Scudo Consulting & Training e sponsorizzato da Castagneto Banca 1910, sul tema della Crisi d’Impresa e delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Correttivo, un appuntamento pensato per approfondire le implicazioni normative e pratiche relative alle nuove disposizioni. L’evento, gratuito ed a numero chiuso, che vedrà la partecipazione di esperti del settore legale, economico e delle imprese, si svolgerà all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca a partire dalle 10 ed è aperto a professionisti, imprenditori e studiosi interessati.

L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per fare il punto sulle evoluzioni normative che riguardano la gestione delle crisi aziendali in Italia, con particolare attenzione alle modifiche apportate dal Decreto Correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Saranno approfonditi temi cruciali quali la prevenzione della crisi, le nuove procedure di ristrutturazione, gli strumenti a disposizione delle imprese per affrontare difficoltà finanziarie, e le implicazioni legali ed economiche per i soggetti coinvolti.

Tra i relatori il sindaco Mario Pardini, Andrea Casali (nella foto) Presidente Scudo Consulting & Training, Fabrizio Mannari Direttore Generale Castagneto Banca 1910; Dott. Tiziano Pieretti e Vice Presidente Confindustria Toscana Nord, DValter Tamburini Presidente Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Marco Marchi, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, Flaviano Dal Lago Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Francesco Terrusi Consigliere Corte di Cassazione, Francesco Barachini Ordinario di Diritto Commerciale Facoltà di Giurisprudenza Università di Pisa, Giacomo Lucente Presidente Sezione Civile del Tribunale di Lucca, Gianmarco Marinai Presidente Sezione Civile del Tribunale di Livorno, Enrico Corucci Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che offriranno il loro contributo su temi quali la gestione strategica delle crisi, le novità introdotte dal Decreto e le migliori pratiche per le imprese in difficoltà. Il convegno sarà anche un’opportunità di networking per i partecipanti, che potranno confrontarsi su problematiche comuni e trovare soluzioni innovative grazie agli interventi dei professionisti.