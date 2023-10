La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo al lavoro per la certificazione della parità di genere

Una certificazione per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne nell’ambiente di lavoro. Si chiama certificazione della parità di genere (progetto Europeo UNIPdR 125:2022) ed è uno degli obiettivi nel mirino della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo. Nella sede di Fornoli, il nutrito ed affiatato nucleo di ragazze che segue il progetto, ha varato una serie di proposte grafiche per scegliere quella definitiva da inserire nell’intestazione della documentazione da compilare ai fini burocratici, collaborando con tre operatrici della cooperativa - Lisa (assistente sociale), Giulia (insegnante di italiano) e Romina (segretario amministrativo contabile). "La procedura - spiega Monica Mattei, vicepresidente - prevede una serie di step per il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave. Abbiamo deciso di acquistare uno specifico kit, contenente le linee guida e la documentazione da produrre, per poi rivolgerci ad un ente certificatore autorizzato che dovrà valutare la correttezza o meno del lavoro fatto".

Marco Nicoli