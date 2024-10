La cooperativa “La Salute“ subentra alla Proges nelle Rsa

"L’accordo per il subentro nella gestione delle residenze sanitarie assistenziali ufficializzato in Prefettura fra Proges e Cooperativa ‘La Salute’ – commenta il vice sindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti – è un risultato che l’amministrazione Pardini accoglie con favore dopo essersi impegnata fortemente in queste settimane per favorire un accordo. È anche il risultato di un lavoro meticoloso che dura da più di due anni, ossia da quando abbiamo ereditato una situazione critica, non governata per anni, in cui gli elementi più gravi erano rappresentati da edifici vetusti e problematici. In pratica i problemi delle RSA non erano mai stati affrontati completamente".

"L’amministrazione Pardini ha messo subito al centro due punti fermi e irrinunciabili: gli ospiti e le loro famiglie difendendo continuità e qualità del servizio e i lavoratori che in tali strutture lavorano da anni, con la loro professionalità e con quella rete di relazioni umane con ospiti e famiglie che costituiscono parte rilevante della qualità del servizio. Abbiamo dovuto prendere atto anche dell’impossibilità economica di attirare investimenti privati sulla struttura di Monte San Quirico che andrà quindi chiusa. In attesa di trovare una struttura alternativa che potrebbe comportare un riutilizzo degli edifici di Campo di Marte, abbiamo lavorato alla possibilità di proseguire con l’attuale gestore in una fase di transizione prima di realizzare una nuova gara. Voglio ringraziare la Prefettura al cui tavolo è stato sottoscritto l’accordo, le Organizzazioni sindacali con cui proseguirà il dialogo e le verifiche sul percorso che abbiamo adottato, ma anche i nostri uffici e tutti gli interlocutori".

"Si è finalmente giunti alla soluzione migliore per garantire sia i 140 lavoratori che la qualità del servizio agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali di Monte San Quirico e Pia Casa", commenta il sindaco Mario Pardini.