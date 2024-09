La comunità saluta don Jean

A Camporgiano, prima sulla piazza antistante la chiesa e poi con una solenne celebrazione eucaristica, quattordici parrocchie hanno salutato don Jean Damascene Mugiraneza (in foto) nel giorno di inizio del proprio ministero come amministratore pastorale di Camporgiano, Capricchia, Careggine, Casciana, Cascianella, Filicaia, Poggio, Puglianella, Roccalberti, Roggio, Sillicano, Vagli Sopra, Vagli Sotto, Vitoio-Casatico, in pratica gli interi Comuni di Camporgiano e Vagli e in parte di quello di Careggine. Don Damascene, che era accompagnato dal Vicario generale monsignor Michelangelo Giannotti, dal vicario vescovile per la Valle monsignor Angelo Pioli, da don Riccardo Micheli e da don Giuliano Salotti, è stato accolto dal suo predecessore don Jean Berchmans Turikubwigenge, dalla musica della filarmonica di Camporgiano, con il messaggio di benvenuto da parte del vice sindaco di Camporgiano Tiziana Biagioni a nome anche degli altri colleghi, tra cui il sindaco di Careggine Lucia Rossi accanto a lei.

Erano presenti i gonfaloni parrocchiali e comunali, autorità militari, la Misericordia di Camporgiano, La Muffrina, il coro parrocchiale e altre associazioni paesane. Dopo la concelebrazione della Messa, sono seguiti il ringraziamento a don Jean Berchmans da parte delle parrocchie a lui affidate da anni e il benvenuto al nuovo parroco, e a seguire i saluti di don Jean Berchmans visibilmente commosso e di quello di don Damascene. Infine l’intervento del coordinatore del Consiglio pastorale Garfagnana Ovest Pietro Paolo Angelini, presente con altri parrocchiani di Castelnuovo.

Don Damascene, come è ormai conosciuto e chiamato in Garfagnana, dove ha prestato servizio nella parrocchia di Castelnuovo negli ultimi mesi, è nato in Ruanda, il 12 ottobre 1974 ed è stato ordinato sacerdote, sempre in Ruanda, il 15 agosto 2003. Dopo aver effettuato il percorso di studio in Ruanda, fino all’ordinazione sacerdotale e dopo avervi svolto per quattro anni servizio pastorale, ha frequentato l’Università a Roma e successivamente per alcuni anni ha prestato servizio pastorale a Parigi, fino alla venuta nell’arcidiocesi di Lucca, dove si è fatto subito apprezzare e infine la nomina come amministratore pastorale in una parte dell’ampia Comunità parrocchiale Garfagnana Ovest.

Dino Magistrelli