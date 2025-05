La Cna preoccupata per la sicurezza stradale

La Cna di Lucca esprime profonda preoccupazione per le recenti decisioni del Governo riguardanti i tagli ai fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali, con particolare riferimento alle aree dell’Alta Versilia e della Garfagnana.

“Queste scelte rischiano di compromettere gravemente la sicurezza stradale – dice Andrea Giannecchini, presidente dell’associazione – con ripercussioni dirette su cittadini, turisti, trasportatori e imprese locali. Nei mesi scorsi, abbiamo sollevato l’attenzione sulle criticità della viabilità provinciale in Alta Versilia e Garfagnana, evidenziando i disagi per i settori dell’autotrasporto e del comparto lapideo ma, più in generale, per tutti i fruitori. In un incontro con la Provincia di Lucca, alla presenza anche dei rappresentanti istituzionali del territorio a vari livelli, è stato aperto un tavolo di concertazione dove sono stati discussi i problemi relativi a tratti stradali cruciali ed era emersa la volontà bipartisan di collaborare per far giungere nella nostra provincia risorse necessarie per interventi che necessitano di essere fatti”.

In questo contesto la Cna di Lucca chiede un impegno concreto da parte del Governo per ripristinare le risorse necessarie alla sicurezza delle strade provinciali e rinnova l’appello ai rappresentanti politici del territorio ad impegnarsi perché vengano garantiti fondi adeguati.