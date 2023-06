La città si veste a “festival“ Tutto pronto, comincia il Summer

È tornato quel periodo dell’anno, dove la città cambia vestito e si lascia trasportare dai titoli e dalle melodie di ospiti internazionali che raggiungono Lucca per occuparne il palco.

Piazza “grande” cambia aspetto, si veste di blu e giallo, cambiano i menù, le proposte, le vetrine tutto in vista del Summer Festival. L’evento internazionale, alla sua 25° edizione, aprirà questa sera le sue porte ad artisti di fama mondiale: i Kiss.

Girando per la città tutto sembra pronto a celebrare il festival e i suoi artisti come al negozio di musica “Sky Stone & Songs” che nonostante si sia spostato già da due anni da piazza Napoleone, e la sua vetrina non sia più la dirimpettaia del palco principale, è pronta a mantenere la tradizione di vestirla in onore degli ospiti: infatti, già da ieri è allestita con poster e dischi dei Kiss.

Ad arricchire il vestito della città ci sono menù dedicati, con bevute e piatti dai nomi stravaganti e non dimentichiamo i gusti della gelateria “il gelato di Piero” che come già anticipato, dopo il grande successo della “crema Summer” in onore dei 25 anni dell’evento, ecco da sabato primo Luglio in edizione limitata per pochi giorni, il gusto dedicato a Bob Dylan, di ritorno a Lucca dopo anni.

La gioia e l’apprezzamento generale per l’evento, che anche quest’anno segna numeri da record, visibili dall’affluenza, presente per le vie, di fan che accorrono in città per non perdersi l’unica data italiana di artisti mondiali, come è successo ieri per i protagonisti di stasera, intercettati in albergo per scattare foto e fare autografi.

Non manca però, la polemica di alcuni commercianti in piazza che sentono poca solidarietà per le proprie attività.

Poiché anche quest’anno adeguarsi alla presenza dei token per cibo e bevande degli stand appositi, e quella delle impalcature fisse per i posti a sedere diventate limitanti per chi in piazza lavora con tavolini esterni e gioca sulla vista.

Sembra però essere questa l’unica pecca per la città, che non può che apprezzare quello che l’evento dona a Lucca: vitalità e lustro, e perché no anche ricchezza emotiva e non. Il flusso di fan incide notevolmente sul commercio in città.

C’è quindi forte trepidazione per iniziare, e grande euforia in città per la leggendaria band che stasera aprirà le danze del festival con il suo tour celebrativo di cinquanta anni di carriera.

Il Lucca Summer Festival, da questa sera vedrà un mese ricco di concerti di grandi star internazionali, molte delle quali fanno volentieri ritorno sul palco di piazza Napoleone dopo alcuni anni, come per la star Robbie Williams che tra un mese si esibirà e concluderà il festival 2023.

Attenderemo quindi, il crepuscolo per celebrare l’inizio annuale dell’evento, che come già annunciato conta già molte delle quindici date sold out, e che crea un aurea di positività per la città e il nome di Lucca nel mondo.

Rebecca Graziano