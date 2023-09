La città si veste a festa Murabilia dà il via idealmente a tutto il Settembre Lucchese

La prima fresca aria settembrina ha accompagnato i numerosi appassionati visitatori che, già da ieri mattina, sono arrivati in città per scoprire le bellezze della ventiduesima edizione di Murabilia. Ci siamo uniti anche noi alla passeggiata tra il verde delle Mura urbane, curiosando tra i più di 200 stand presenti all’edizione di quest’anno.

Moltissimi gli espositori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che, con i loro prodotti, hanno accolto i tantissimi visitatori nella prima giornata della manifestazione. Non solo piante e fiori, ma anche articoli per il giardinaggio, arredamenti per esterni, gioielli fatti a mano, vestiti, arte e molto altro ancora: tutto questo è Murabilia, una rassegna che cresce sempre di più, e che, ancora una volta, incanta la città con i suoi colori e suoi profumi. Abbiamo parlato con alcuni degli espositori presenti per scoprire la bellezza e le peculiarità dei loro prodotti e per immergerci nell’incantato mondo della botanica.

"Noi veniamo dal sud-est della Francia e ogni anno trascorriamo le vacanze in Italia. Quest’anno, come da tradizione, abbiamo combinato le vacanze con la partecipazione a Murabilia, una fiera che adoriamo e a cui siamo sempre felici di partecipare - dice Nadine Dewost di “Lumen Michel Pépinière“ - . Sono quindici anni che partecipiamo, da sempre portiamo una grande collezione di clematis, ossia bellissime piante rampicanti colorate che fioriscono in questa stagione".

Sono moltissime le varietà di piante che possono essere trovate ai numerosi stand della kermesse, a partire da quelle decorative per finire agli alberi da frutto. "Questa è una bellissima manifestazione a cui partecipiamo da più di sei anni - aggiunge Alberto Dini del vivaio “Lari“, di Mirko Lari - . Noi coltiviamo dal 1960 e a Murabilia portiamo agrumi con tante varietà di clematis, ortensie e piccoli frutti".

La sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente sono due delle parole d’ordine di questa edizione che, in un periodo di forte crisi climatica come quello che stiamo vivendo, mira a rafforzare e a diffondere l’importanza del prenderci cura della natura che ci circonda, anche di quella che non riusciamo a vedere. Come delle piante acquatiche, variante che, da ormai oltre 50 anni, viene tutelata dal vivaio “Water Nursery“, a Latina, e che possono essere trovate anche alla manifestazione. "Le piante acquatiche sono essenziali per la natura e il mantenimento dell’ecosistema, nonostante non siano troppo appariscenti - commenta Davide La Salvia, responsabile del vivaio assieme al figlio Valerio - . Molte di queste piante sono in via d’estinzione, noi lavoriamo per la loro conservazione. Oltre a questo, coltiviamo più di 1.500 diverse varietà di piante, sempre evitando qualsiasi sostanza chimica". L’edizione di quest’anno offre anche moltissime novità agli appassionati. Il clima, e così anche il pianeta, cambiano e con loro il mondo della botanica.

"Quest’anno presentiamo una collezione di mirtilli nuovi in Italia: una variante che resiste alla siccità, ai terreni calcarei e alle temperature più calde - conclude Piera Veimaro, del vivaio “Veimaro“ - . Siamo di Biella e, ormai da più di dieci anni, partecipiamo a questa bellissima manifestazione che unisce persone da tutto il mondo".

Giulia Alberigi