La città capitale dell’atletica. Il “Moreno Martini“ ospita il terzo meeting internazionale

Dopo l’eccellente riuscita delle prime due edizioni che hanno dato vita a competizioni di valore assoluto, il Meeting Internazionale Città di Lucca – già inserito dalla Fidal nel progetto Meeting 2020+ e da quest’anno diventato anche una delle tappe Challenger del World Athletics Continental Tour 2024, il circuito della federazione mondiale che raggruppa i migliori meeting di atletica leggera al mondo – torna sulla scena con l’idea di ripetere l’esperienza passata ponendo ancora l’accento sul legame ormai indissolubile tra Lucca e l’atletica leggera di altissimo livello.

La terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca torna anche per quest’anno a svolgersi sulla pista del Campo Scuola Moreno Martini domenica 19 maggio, organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

"L’amministrazione è orgogliosa di avere per il secondo anno di seguito questo evento che si conferma essere uno dei più importanti per la nostra città a livello sportivo e non solo - commenta l’assessore allo Sport, Fabio Barsanti - . Si parla di sport e di atleti di eccellenza, come abbiamo visto dai protagonisti dello scorso anno ottenuti dal lavoro svolto dalla Virtus. Da parte dell’amministrazione c’è tutta la soddisfazione nel proseguire in un percorso che è giunto alla terza edizione e che ha tutto il nostro sostegno".

A dividersi nuovamente il delicato ruolo del meeting director ci saranno il manager sportivo Paolo Traversi e Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca. "Senza ombra di dubbio - dichiara Traversi - questa terza edizione è, soprattutto dopo i risultati tecnici ottenuti nel 2023, la più difficile anche perché riconfermarsi non è mai facile. Noi ci proveremo e sono convinto che anche quest’anno il Moreno Martini sarà teatro di una grande giornata di sport".

L’orgoglio traspare anche dalle parole di Matteo Martinelli: "La grande soddisfazione è quella di dare continuità al progetto e di confermare l’impostazione della scorsa edizione che ha riscontrato molto successo. La terza edizione deve segnare un consolidamento di quella che ci auspichiamo diventi una tradizione sportiva di eccellenza per la città". Vicino all’iniziativa anche il Coni di Lucca attraverso la presenza del delegato provinciale Stefano Pellacani. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo la notizia dell’organizzazione da parte dell’Atletica Virtus della terza edizione - afferma - , che siamo certi incontrerà la conferma e la partecipazione dei protagonisti, ossia gli atleti, come di tutti gli appassionati a conferma dell’importanza di un evento che proietta la città sotto i riflettori".

L’evento di domenica 19 maggio sarà preceduto dal Gran Galà degli Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato agli atleti più giovani.

