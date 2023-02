La Cecchini Cuore dona un defibrillatore agli scout Oggi la cerimonia

Appuntamento oggi nella sede della ASPL - Associazione Scout Provincia di Lucca a Villa le Quatto Torri, via Stipeti, Coselli per la cerimonia di donazione di un defibrillatore all’associazione da parte della Cecchini Cuore. La Cecchini Cuore è una onlus che da parecchi anni propaganda e diffonde al pubblico l’uso in emergenza dei defibrillatori organizzando corsi gratuiti per addestrare chiunque all’uso di strumenti che contribuiscono a salvare la vita a persone che, senza questo tipo di intervento, morirebbero. L’ASPL è un’associazione scout laica nata nel 2020 per iniziativa di un gruppo di capi e adulti scout convinti che il metodo educativo ideato da Robert Baden Powell più di un secolo fa sia ancora pienamente valido ed efficace per la formazione di cittadini responsabili senza bisogno di "aggiornamenti" sostanziali o formali. L’iniziare un’attività in piena pandemia è stato, secondo i promotori, "un atto di fiducia nelle nostre capacità e nella disponibilità del nostro prossimo". Fiducia del tutto analoga a quella dimostrata dal dottor Maurizio Cecchini nel creare la sua Cecchini Cuore. L’incontro fra queste due realtà ha premesso di organizzare, finora, cinque corsi per l’uso del defibrillatore.

M.N.