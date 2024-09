La Castelnuovo del futuro: "Portiamo avanti il lavoro fatto nei due mandati precedenti"

Il mandato 2024-29 dell’amministrazione comunale di Andrea Tagliasacchi sarà nel segno della continuità rispetto al percorso intrapreso 10 anni fa, con l’obiettivo di proseguire, rafforzare e migliorare l’azione amministrativa dando al territorio nuove occasioni di crescita e sviluppo. È quanto emerge dalle linee di programma dei prossimi cinque anni presentate e approvate nell’ultimo Consiglio comunale di Castelnuovo. Due rimangono i principi cardine: da una parte, il carattere civico del progetto che presta attenzione alle diverse sensibilità del territorio e dall’altra, il costante dialogo con tutte le forze sociali, gli Enti e il mondo del volontariato.

"Vogliamo portare avanti il lavoro fatto nei due mandati precedenti - ha dichiarato Andrea Tagliasacchi - cercando di mettere a sistema e di far dialogare tra loro gli importanti interventi realizzati e quelli che sono in fase di ultimazione. In questi dieci anni abbiamo creato le condizioni per un rilancio del Capoluogo nella sua nuova vocazione turistica e culturale. Nel prossimo quinquennio dovremo essere bravi tutti, pubblici e privati, a saper cogliere le opportunità che l’innovazione tecnologica mette a disposizione in un contesto in cui le aree interne hanno riacquisito una nuova centralità".

Tra i principali punti ci sono la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Comune, a partire dal ruolo centrale che ha assunto il nuovo "Palazzo di Atlante – Museo Furioso della Rocca Ariostesca", il lavoro di rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele e Sant’Antonio, già finanziato e ormai prossimo all’avvio. Infine il prosieguo della messa in sicurezza degli edifici scolastici e il potenziamento dei servizi socio-sanitari attraverso la creazione della nuova Casa di Comunità che sorgerà proprio nel pieno centro cittadino.

"Da una parte - ha sottolineato il sindaco di Castelnuovo - abbiamo il rilancio del centro storico, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico, dall’altra la messa a sistema dell’area della stazione ferroviaria, del sovrappasso, dello scalo merci e del parcheggio al Teatro Alfieri che sarà a breve inaugurato e che servirà a valorizzare non solo questo riconosciuto monumento nazionale, ma anche a riqualificare il rione Santa Lucia quale porta di accesso al centro storico".

Il capogruppo di maggioranza Rebecca Moscardini ha ricordato come nel documento programmatico siano state recepite le istanze presentate dai cittadini durante la campagna elettorale: valorizzazione delle frazioni, rilancio del centro storico, manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio, sanità, assistenza socio-sanitaria.

Dino Magistrelli