La capolista Libertas fa visita a Gea Grosseto

La capolista del girone A di Prima Divisione, la Libertas, andrà domenica a fare visita alle 18 al Gea Grosseto. Un big match della settima giornata che vedrà di fronte la capolista lucchese contro un roster che sta lottando per il miglior piazzamento nella griglia play-off. "Sarà una partita estremamente difficile - commenta Maurizio Romani - sul campo più ostico di questo campionato, dove vincere è difficile per tutti. I nostri avversari sul proprio parquet hanno un rendimento straordinario, ed hanno perso soltanto l’ultima gara contro Donoratico. Hanno valori eccellenti, fortissimi in casa, ed altalenanti fuori. Possono contare su una struttura importante con tanti giocatori di categoria superiore. Cercheremo di fare una partita di altissimo livello, perché o giochiamo una grande partita o il risultato sarà prevedibile".

Alessia Lombardi