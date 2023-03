La capitale del rafting Sul Lima 400 atleti da tutta Italia per le gare Grande successo

Un fantastico evento di sport sul torrente Lima, andato in scena sabato 11 e domenica 12 in località Cevoli con il patrocinio del Comune e la sponsorizzazione di Enel Green Power. Lungo il torrente Lima si sono svolte le gare nazionali di Rafting Coppa Italia Slalom e Coppa Italia Discesa Classica e le gare regionali valide per il Campionato Toscano Kayak specialità Slalom, entrambe le competizioni aperte a tutte le categorie, manifestazione organizzata da Rockonda Rafting. L’evento era compreso nei calendari agonistici FICK Toscana e F.I.Raft 2023 promosso dalle compagnie affiliate e organizzato dalle compagnie Toscane affiliate ed enti aggregati alla Federazione Italiana Rafting e da ASD Canottieri Comunali Firenze.

Due giornate emozionanti che hanno visto la partecipazione di oltre 40 squadre e 400 atleti da tutta Italia. "Il nostro torrente - sottolinea l’assessore Maria Barsellotti - con le sue rapide e la sua conformazione è il luogo ideale per praticare questi meravigliosi sport che rappresentano un nuovo motore di sviluppo del nostro territorio". Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco Paolo Michelini, il vice Sebastiano Pacini e il consigliere delegato allo Sport, Silvano Salotti che ha curato l’evento. Presente anche l’assessore regionale Stefano Baccelli e i rappresentanti delle Federazioni sportive regionali e nazionali ed Enel Green Power, ancora una volta fattiva sostenitrice di un progetto sul Lima. Centinaia di sportivi e appassionati hanno seguito le gare, con molte famiglie che hanno accompagnato i figli da tutta Italia. Una riprova tangibile, fiore all’occhiello per Bagni di Lucca, di quanto gli sport e le attività fluviali stanno da anni promuovendo il territorio termale. "Uno spettacolo vedere piccoli e grandi campioni, tra cui anche diversi ragazzi e ragazze di Bagni di Lucca - commenta l’assessore alle Manifestazioni, Priscilla Valentino - cimentarsi nell’affrontare le discese del nostro torrente. Una vera emozione".

Marco Nicoli