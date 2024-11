La campagna di Marevivo. Piccoli gesti grandi crimini

Lucca Comics & Games 2024 accoglie quest’anno un’importante iniziativa per la tutela dell’ambiente: la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, promossa dall’associazione Marevivo. L’evento ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori, unendo il mondo della cultura pop alla sensibilizzazione ambientale.

A supportare l’iniziativa, anche il sindaco Mario Pardini, l’assessore Cristina Consani, la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e Lucca Crea Nicola Lucchesi, che hanno visitato lo stand di Marevivo, situato sulle Mura di Lucca.

“La partecipazione di Marevivo a un evento di questa portata è una preziosa occasione per sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza di proteggere il nostro Pianeta – hanno dichiarato il sindaco Pardini e l’assessore Consani – Attraverso eventi così rilevanti, possiamo lanciare un messaggio chiaro di responsabilità ecologica, incoraggiando cittadini e visitatori ad assumere comportamenti sostenibili”.

La campagna nazionale “Piccoli gesti, grandi crimini” è sostenuta da Marevivo con il supporto di British American Tobacco Italia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’obiettivo è ridurre l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, in particolare dei mozziconi di sigaretta, un problema che continua a minacciare la biodiversità e la salute pubblica.

Ogni anno, infatti, ben 4,5 trilioni di mozziconi finiscono dispersi nell’ambiente, con gravi conseguenze per gli ecosistemi. L’attività all’interno di Lucca C&G rappresenta un punto d’incontro tra divertimento e sensibilizzazione, capace di coinvolgere tutte le fasce di età e di trasmettere l’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la salvaguardia del Pianeta. “Questo evento attira ogni anno migliaia di persone, - ha dichiarato Nicola Lucchesi - ed è straordinario vedere come la sensibilità verso le tematiche ambientali cresca anche in un contesto di intrattenimento”. “L’importanza dell’alleanza tra istituzioni e associazioni per diffondere buone pratiche ambientali e rendere Lucca una città sempre più sostenibile”, ha dichiarato Sandra Bianchi.

La responsabile Marina Gridelli, insieme al suo staff, ha accolto il pubblico con attività ee iniziative volte a informare i visitatori sui rischi del littering e a promuovere pratiche sostenibili.

Con “Piccoli gesti, grandi crimini”, Marevivo lancia un appello alla responsabilità collettiva, invitando tutti a riflettere sull’impatto che ogni piccolo gesto può avere sull’ambiente.

Re. Graz.