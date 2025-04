"La Camera di Commercio resti in centro"

No all’ipotesi di spostamento della sede della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest dall’attuale e storico locale di Corte Campana: lo ribadisce in una nota Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, dopo che la possibilità di un trasferimento si è fatta più concreta e in qualche modo ufficializzata nelle scorse settimane dallo stesso presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini al nostro giornale.

"Il nostro auspicio – si legge nella nota di Confcommercio – è che ci sia modo di evitare questo spostamento: questo, ovviamente, per la simbologia che la sede di Corte Campana racchiude, agli occhi di tutti gli imprenditori che la frequentano e l’hanno frequentata nel corso del tempo, ma anche dei lucchesi stessi". Se proprio dovesse essere inevitabile – ricordiamo che l’edificio presenta un problema di staticità che comporterà ingenti spese di ristrutturazione, pari a circa 10 milioni – Confcommercio si augura che almeno la sede resti in centro storico, non senza fondati motivi, visto che quella di Lucca – viene sottolineato – è una delle Camera di Commercio più antiche d’Italia: la sua fondazione risale addirittura all’anno 1182 e da allora, la sua sede è sempre stata dentro le Mura.

"Se però lo spostamento si dovesse rivelare obbligatorio e inevitabile – prosegue Confcommercio – il nostro auspicio è che la sede camerale resti comunque all’interno del centro storico. Una richiesta, la nostra, dettata da più ragioni: in primo luogo perché tutte le più importanti città italiane ospitano nei loro centri la sede della Camera di Commercio, donandole il giusto prestigio che un ente del genere merita. Ma anche perché, nello specifico, il commercio del centro storico di Lucca sta attraversando una evidente crisi che va contrastata e non accentuata, con la perdita di un’ulteriore e fondamentale funzione che impoverirebbe ancor di più il tessuto sociale del centro stesso".

Nelle scorse settimane, il presidente della Camera di Commercio Tamburini, proprio dalle colonne del nostro giornale, aveva confermato che la discussione sullo spostamento della sede è in corso. "Ne stiamo parlando – aveva spiegato – abbiamo dovuto attivare un percorso che non ci consente di tenere il personale dove era sinora e ha comportato anche alcuni trasferimenti per dei problemi di staticità dell’edificio. Dobbiamo decidere se effettuare i lavori, che ammontano a circa 10 milioni di euro, oppure mettere in vendita l’edificio e trasferirci altrove. L’ipotesi di dare vita a lavori così ingenti cozza anche con la necessità di trovare una sistemazione temporanea per la durata degli stessi, probabilmente tre anni".

Fabrizio Vincenti