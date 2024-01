La Befana fa visita alla Rsa

Alla Villa di Riposo Giovanni Pascoli di Barga che ospita più di 70 anziani, non è mancata anche la visita della Befana, quella vera, quella che vive a Pegnana e che proprio ieri è andata in diretta nazionale alla trasmissione Unomattina su Rai1, dove è stata intervistata dalla sua residenza ufficiale in quel di Pegnana nella montagna barghigiana. Il giorno prima, il 4 gennaio, approfittando di una pausa dal lavoro della "vecchina di monte" per la preparazione dei sacchi con i regali per i bambini, il direttore della Villa, Gabriele Giovannetti l’ha invitata a Barga per salutare gli ospiti della struttura.

E’ stata accolta dagli applausi, dalla musica del canto della befana con al piano la musicista Graziella Corsano e dagli ospiti impegnati nella lavorazione di una delle tradizioni barghigiane più belle del periodo, il biscotto della Befana di Barga quello che nei giorni scorsi è stato inserito anche nei prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dal Ministero. Assieme al personale della struttura gli ospiti della Pascoli hanno realizzato e sfornato decine e decine di deliziose befane che hanno offerto alla Befana ed anche agli altri ospiti presenti, il presidente della Pro Loco di Barga Andrea Marroni e la sindaca del comune di Barga, Caterina Campani.