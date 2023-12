La “befana di Barga“ entra finalmente nell’elenco dei “PAT“

L’anno si chiude con l’aggiornamento dell’Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali che vede l’inserimento di un prodotto appartenente alla Categoria “Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria”. Si tratta della “Befana di Barga” la cui richiesta di iscrizione arriva dal Comune di Barga. “Con la Befana di Barga cresce l’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali identificati dal Ministero – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – E questo non può che rallegrarci. I Pat rappresentano un immenso patrimonio ereditato dal sapiente lavoro di chi sul territorio ha nobilitato i prodotti locali con ricette straordinarie che sono diventate un simbolo della Toscana. Una base solida e di estrema qualità per avviare politiche integrate di sviluppo territoriale e, più in generale, una risorsa per lo sviluppo del comparto agroalimentare e la Regione si impegna a valorizzare”.

La Befana di Barga sono i biscottini ricoperti di marzapane colorato di Alkermes e spolverati di zucchero, hanno le più svariate forme e sono preparati tradizionalmente nel periodo natalizio.