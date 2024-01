La Befana arriva in Piana. Tanti gli appuntamenti

Molte le iniziative per la Befana nella Piana. Nel capannorese oggi, venerdì 5 gennaio, a partire dalle 20 a Castelvecchio e Colle di Compito, Guamo, Lappato, Matraia, Ruota, San Gennaro, Segromigno in Monte, Tassignano, Tofori, Valgiano, San Giusto di Compito e Massa Macinaia si terrà l’iniziativa "La Befana per le vie del paese" a cura delle varie associazioni locali. Sempre oggi, dalle 16 alle 18, laboratorio per bimbi "Salutando la Befana", per cui è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0583 3920304. Sabato 6, alle 15.30, nella sala Pardi del Polo Culturale Artémisia spettacolo per bimbi; a Matraia ‘La Festa della Befana’ con la recita dei ragazzi del catechismo. Sempre sabato 6 alle 15.30 alla Casa di Riposo ‘Don Alberto Gori’, di Marlia iniziativa ‘Arriva la Befana", mentre domenica 7 alle 15.30 è in programma l’arrivo dei Re Magi. Non è da meno Altopascio. Questa sera alle 21, Befana protagonista allo spazio Festa Spianate con una sorpresa speciale. Il ricavato sarà destinato all’acquisto della nuova vettura del Gruppo Fratres Spianate.